Toter bei Tornado in den Niederlanden

Eine Windhose hat in dem beliebten Urlaubsort Zierikzee in den Niederlanden einen betr├Ąchtlichen Schaden hinterlassen. Ein Mensch starb, weitere wurden verletzt.

Ein Tornado hat im S├╝dwesten der Niederlande einem Menschen das Leben gekostet. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilten die Einsatzkr├Ąfte in Zierikzee am Montag mit. ├ťber ihren Zustand wurde vorerst nichts mitgeteilt. Meteorologen sprachen von einem schwachen Tornado. Er hinterlie├č nach Angaben der Beh├Ârden eine Spur der Verw├╝stung in dem auch bei deutschen Touristen beliebten Urlaubsort an der Nordsee.