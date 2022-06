UN-Ozeankonferenz beginnt mit emotionalen Appellen

Die zweite Ozeankonferenz der Vereinten Nationen begann am Montag in Lissabon mit emotionalen Appellen und eindringlichen Forderungen zur Rettung der Weltmeere. Die Klimakrise, massive Umweltverschutzung oder illegale Fischerei machen den Meeren immer mehr zu schaffen.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Gr├╝ne) fliegt erst am Mittwochabend in die portugiesische Hauptstadt. Worum es in erster Linie geht, machte sie aber bereits am Montag in einer Ministeriums-Mitteilung zur f├╝nft├Ągigen Tagung klar: Gesunde Meere seien "f├╝r uns Menschen ├╝berlebenswichtig". "Deshalb m├╝ssen wir vom Reden ins Handeln kommen und dem Meeresschutz viel h├Âhere Priorit├Ąt einr├Ąumen."