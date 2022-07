Italien will wegen Trockenheit im Norden den Dürre-Notstand ausrufen

Trockenheit im Norden Italien will den D├╝rre-Notstand ausrufen Von dpa 04.07.2022 - 14:42 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ausgetrockneter Fluss Po in der Provinz Parma: Der Stand vieler Gew├Ąsser ist derzeit viel niedriger als gew├Âhnlich. (Quelle: ZUMA Wire/imago-images-bilder)

Wegen anhaltender Trockenheit haben erste St├Ądte in Norditalien die Wassernutzung eingeschr├Ąnkt. Jetzt schaltet sich die Landesregierung ein.

Italiens Regierung will wegen der gravierenden Trockenheit in Teilen des Landes den Notstand beschlie├čen. Am Montagabend sei dazu ein Treffen des Ministerrates geplant, teilte der Amtssitz von Ministerpr├Ąsident Mario Draghi mit.

Die Regierung will demnach den Notstand f├╝r die Gegenden ausrufen, die am st├Ąrksten von der D├╝rre betroffen sind. Vor allem Norditalien erlebt derzeit heftige Trockenheit. Gro├če Seen wie etwa der Gardasee f├╝hren deutlich weniger Wasser als normalerweise zu dieser Jahreszeit.

Salzwasser kilometerweit im Landesinneren

Der Wasserstand im Fluss Po ÔÇô der l├Ąngste Strom Italiens ÔÇô ging so weit zur├╝ck, dass an der Meerm├╝ndung Salzwasser kilometerweit in das Flussbett drang. Der Pegel ist an manchen Stellen so niedrig wie seit 70 Jahren nicht mehr. St├Ądte wie Pisa und Verona schr├Ąnkten unl├Ąngst die Wassernutzung ein. Venedig und Mailand drehten einen Teil der Brunnen ab. Mehr dazu lesen Sie hier.