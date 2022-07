Spanien und Portugal so trocken wie seit tausend Jahren nicht

Teile von Spanien und Portugal sind so trocken wie seit mehr als tausend Jahren nicht mehr. Grund dafĂŒr ist eine durch den Klimawandel ausgelöste VerĂ€nderung des Azoren-Hochdruckgebiets, wie es in einer am Montag in der Fachzeitschrift "Nature Geoscience" veröffentlichten Studie heißt, die vor schwerwiegenden Folgen fĂŒr die Wein- und Olivenproduktion warnt.