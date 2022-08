Fall Ayleen (✝14): Polizei geht von Sexualverbrechen aus

Tot aufgefunden Fall Ayleen: Verdächtiger soll online Kontakt zu 14-Jähriger gesucht haben Von dpa Aktualisiert am 01.08.2022 - 18:35 Uhr Lesedauer: 3 Min. Teufelssee in Hessen: Hier fand man die Leiche der 14-jährigen Ayleen. (Quelle: t-online)

Eine Woche lang wurde Ayleen gesucht, am Wochenende wurde ihre Leiche gefunden. Ein 29-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft – er ist kein Unbekannter.

Entziehung Minderjähriger, sexuelle Nötigung und Mord in Verdeckungsabsicht: Im Fall einer toten Schülerin aus Baden-Württemberg haben die Ermittler einen vorbestraften 29-Jährigen aus Hessen unter Verdacht. Der Deutsche sitzt in Untersuchungshaft und ist bei den Behörden kein Unbekannter – schon als Jugendlicher fiel er wegen eines Sexualdelikts auf, ist vorbestraft, war lange in fachärztlicher Behandlung.

Vor dem Rathaus der Gemeinde Gottenheim bei Freiburg, in der die 14-jährige Ayleen bis vor wenigen Tagen lebte, brennen Kerzen. Bürger haben Sonnenblumen und Rosen dazugestellt. Im Fall der toten Schülerin aus Gottenheim in Baden-Württemberg ist ein 29 Jahre alter vorbestrafter Mann aus Hessen in Untersuchungshaft. Wie die Freiburger Polizei am Montag bestätigte, nahmen Ermittler den Mann in Frankfurt fest. Ihm werden Entziehung Minderjähriger, sexuelle Nötigung und Mord in Verdeckungsabsicht vorgeworfen.

Der Beschuldigte schweigt. Die Ermittler verweisen am Montag aber auf deutliche Indizien: So wurden bei einer Wohnungsrazzia in der Nähe von Wetzlar Gegenstände sichergestellt, die auf die 14-Jährige hinweisen. "Es gibt einen dringenden Tatverdacht", resümierte der Leiter der Freiburger Staatsanwaltschaft, Dieter Inhofer, mit ernster Miene. "Wir sind erst am Anfang", fügte der Jurist mit Blick auf die Ermittlungen hinzu. "Das wird noch Wochen dauern".