Jetzt live: Polizei Freiburg gibt Auskunft über tote Ayleen

Sie wurde seit dem 21. Juli vermisst, am vergangenen Freitag kam dann die traurige Gewissheit: Die 14-jährige Ayleen aus Gottenheim (Baden-Württemberg) ist tot. Ihre Leiche wurde am Freitag fast 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort in einem See im hessischen Wetteraukreis gefunden.

In der Heimat der Schülerin und am weit entfernten Fundort in Hessen herrschen Trauer und Entsetzen. "Es ist das Schlimmste eingetreten, was überhaupt in solch einem Falle eintreten kann. Ganz Gottenheim steht unter Schock", sagte Bürgermeister Christian Riesterer am Wochenende. Genauere Hintergründe zum Tod der Jugendlichen haben die Ermittler bisher nicht bekannt gemacht.