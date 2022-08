Erfurt: Party von 15-Jähriger eskaliert – Einladung gelangt ins Netz

Bei einer Feier in Erfurt wurde am Wochenende ein Elternhaus verwüstet. Die Einladung einer Jugendlichen gelangte ins Netz – die Party eskalierte.

Eine Hausparty in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt ist am Wochenende eskaliert. Das berichtet die "Thüringer Allgemeine". Demnach habe eine 15-Jährige am Wochenende mit mehreren Freunden feiern wollen, während sich ihre Eltern in Urlaub befanden. Allerdings hatte sich die Information über die Party im Internet verbreitet, wodurch auch fremde Personen in dem Ortsteil Niedernissa auftauchten.