Drei Tote bei Angriff auf Kindergarten in China

In China hat ein maskierter Mann in einem Kindergarten drei Menschen getötet und sechs verletzt. Der Täter ist noch nicht gefasst worden.

Bei einem Angriff in einem Kindergarten in Südostchina hat es drei Tote und sechs Verletzte gegeben. Wie die Polizei in Anfu in der Provinz Jiangxi am Mittwoch berichtete, sei der Täter maskiert gewesen und nach der Attacke geflüchtet. Nach ersten Ermittlungen gehe die Polizei davon aus, dass es sich vermutlich um einen 48-jährigen Mann aus dem Ort handele. Es war zudem von einer "Mordwaffe" die Rede. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.