In Wien hat ein Mitglied einer IS-Terrorzelle kurz vor seiner Abschiebung Selbstmord begangen.

Aktualisiert am 11.07.2024 - 15:27 Uhr

Aktualisiert am 11.07.2024 - 15:27 Uhr Lesedauer: 1 Min.

IS-Terrorverdächtiger begeht offenbar Selbstmord in Zelle

In Wien hat ein Mitglied einer IS-Terrorzelle kurz vor seiner Abschiebung offenbar Selbstmord begangen.

Ein Terrorverdächtiger, der Ende vergangenen Jahres einen Anschlag auf den Kölner Dom geplant haben soll, soll in seiner Zelle in Wien Selbstmord begangen haben. Das berichtet die "Kronen Zeitung" aus Österreich .

Der 40-Jährige aus der russischen Republik Dagestan galt als Mitglied des IS-Ablegers Islamischer Staat Khorasan (ISPK). Die Terrorvereinigung wird als eine der weltweit gefährlichsten eingestuft. Auf ihr Konto soll der Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau gehen. Mehr dazu lesen Sie hier .

Außerdem soll ISPK Anschläge auf den Kölner Dom und den Stephansdom in Wien geplant haben. Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres gab es deshalb in Wien und Deutschland mehrere Festnahmen. Jedoch wurden alle Verdächtigen im Mai überraschend freigelassen – mangels eines dringenden Tatverdachts. Allerdings wurden vier Männer und eine Frau aus der Untersuchungshaft direkt in ein Abschiebezentrum gebracht, um von dort abgeschoben zu werden. Begründung: Alle wurden als "höchst gefährliche Personen eingestuft, die weder den Rechtsstaat noch die Gesetze akzeptieren".