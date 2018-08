80.000 Euro erbeutet

Falsche Polizisten bestehlen Seniorin

01.08.2018, 23:30 Uhr | AFP

Betrüger haben eine ältere Frau mit einem Trick um 80.000 Euro gebracht. Sie bedienten sich einer gemeinen Masche, auf die die Frau hereinfiel – trotz anfänglichen Misstrauens.

Mit einer perfiden Masche haben falsche Polizeibeamte bei einer Seniorin im hessischen Bad Soden Schmuck und Bargeld in Höhe von rund 80.000 Euro erbeutet. Wie in zahlreichen anderen Betrugsfällen bundesweit gaben sich die Betrüger als Polizisten aus und berichteten von einem bevorstehenden Einbruch in der Wohnung der Frau, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte.

Deswegen müssten alle Wertgegenstände umgehend abgeholt und bei der Staatsanwaltschaft in Sicherheit gebracht werden, teilte ein vermeintlicher Kriminalkommissar dem Opfer telefonisch mit. Als die Seniorin misstrauisch wurde, bot ihr der Betrüger an, seine Angaben über den Notruf 110 zu verifizieren. Dazu müsse sie während des Telefonats die 110 wählen – was die Frau auch tat.

Daraufhin wurde ihr vorgespielt, dass sie mit der Einsatzzentrale verbunden sei und dass die Angaben des vermeintlichen Beamten stimmten. Die Frau sammelte daraufhin Schmuck und Bargeld zusammen und gab sie in ihrer Wohnung einem weiteren Gauner, der sich als Zivilermittler ausgab. Die echte Polizei hofft nun auf Hinweise zu dem etwa 35 Jahre alten Kriminellen und seinen Komplizen.