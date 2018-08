Während des Einkaufs bei 34 Grad

Eltern lassen Kind im überhitzten Auto zurück

02.08.2018, 18:50 Uhr | t-online.de, so

Ein Elternpaar hat ihren siebenjährigen Sohn bei einer Außentemperatur von 34 Grad alleine im überhitzten Auto gelassen. Passanten mussten die Polizei alarmieren.

Während die Eltern in einem Lebensmittel-Discounter im baden-württembergischen Jestetten einkauften, saß ihr siebenjähriger Sohn im überhitzten Auto. Die Außentemperatur betrug 34 Grad. Passanten wurden auf den Jungen, der sich nicht befreien konnte, aufmerksam und riefen die Polizei.

Das Auto, in dem der Siebenjährige eingeschlossen war, stand auf dem Parkplatz in der prallen Sonne, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei einer solchen Außentemperatur steigt die Temperatur im Fahrzeug nach 10 Minuten bereits auf 41 Grad. Zudem waren alle Fenster im Fahrzeug geschlossen.

Eltern: Junge wollte nicht einkaufen

Als der Junge versuchte sich zu befreien und Passanten um Hilfe bat, wurden diese auf ihn aufmerksam und riefen die Polizei. Als die Beamten eine Seitenscheibe einschlagen wollten, um den Jungen zu befreien, kamen die Eltern von dem Einkauf zurück. Sie erklärten der Polizei, ihr Sohn sei im Auto geblieben, weil er nicht zum Einkaufen mitkommen wollte.

Der Siebenjährige war nassgeschwitzt, dehydriert und hatte eine Kreislaufschwäche. Die Polizei prüft, ob das Missachten der Sorgfaltspflicht vorliegt.