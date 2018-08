Mindestens vier Tote bei Schießerei

Mindestens vier Menschen sterben bei einer Schießerei in Kanada. Vieles ist bislang noch unklar.

Bei einer Schießerei im Osten Kanadas sind nach Polizeiangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Die Polizei rief die Bewohner von Fredericton in der östlichen Provinz New Brunswick am Freitag auf, in ihren Häusern zu bleiben.



Die Umstände der Schießerei waren zunächst unklar. Laut dem Fernsehsender CBC ereignete sich die Schießerei in einem Wohngebiet. Rettungskräfte seien im Einsatz. Es handele sich um einen "noch andauernden Vorfall" erklärte die Polizei zunächst auf Twitter.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.



Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.



Please continue to avoid the area and follow us for the facts.