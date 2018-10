Streifenwagen beschossen

Maskierte überfallen Geldtransporter in Berlin

19.10.2018, 11:33 Uhr | ds, t-online.de, dpa

Im Morgengrauen haben Maskierte einen Geldtransport in Berlin überfallen. Die Täter schossen auf ihrer Flucht auf einen Streifenwagen und verursachten einen Unfall.

Nahe des Berliner Alexanderplatz haben mehrere Maskierte einen Geldtransporter überfallen. Gegen 7.30 Uhr stoppten sie den Wagen an der Alexanderstraße Ecke Schillingstraße mit zwei Fahrzeugen und brachen die Tür des Transporters auf. Anschließend flohen die Täter mit ihren Fahrzeugen. Wie hoch die Beute war, teilte die Polizei nicht mit.

Heute morgen wurde ein #Geldtransporter nahe dem #Alexanderplatz überfallen. Die Polizei ist noch bei der Spurensicherung. Wie man den Wagen so "Aufbiegen" kann, ist mir ein rätsel. Ich fahre selber gepanzerte Fahrzeuge. Eigentlich geht das nicht. pic.twitter.com/N5eGjRW1rS — Enno Lenze (@ennolenze) October 19, 2018

Auf der Flucht durch das Stadtgebiet beschossen die Männer einen Streifenwagen, erklärte die Polizei auf Twitter. Beamte wurden dabei nicht verletzt. Ein Fluchtauto geriet im Anschluss in einen Verkehrsunfall und konnte nicht weiter fahren. Die Täter stiegen in das noch funktionsfähige Auto um und flüchteten mit diesem weiter, so ein Polizeisprecher.



Der Tatort befindet sich nur einen Katzensprung vom Berliner Alexanderplatz entfernt. (Quelle: Open Street Map)



Der Geldtransporter stand am Morgen auf der Alexanderstraße auf der Fahrbahn. Die hintere Tür des Kastenwagens war geborsten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot und Kriminaltechnikern im Einsatz und riegelte den Bereich großflächig ab.

