Beamte erschießen Angreifer

Sohn attackiert Mutter und Polizisten mit Schere

20.10.2018, 11:33 Uhr | ds, t-online.de

Zwei Tote, dazu zwei schwer verletzte Beamte bei einem Polizeieinsatz in Kirchheim. Ein Familienstreit soll das Drama ausgelöst haben.

Bei einem Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz sind eine 56-jährige Frau und ihr 25 Jahre alter Sohn getötet worden, zwei Polizisten wurden schwer verletzt. Die Beamten seien am Morgen zu einem Einsatz in Kirchheim an der Weinstraße gerufen worden, teilte die Polizei mit. Die Frau erklärte am Telefon, dass ihr Sohn einen psychotischen Schub habe und sie unter Drogeneinfluss angegriffen habe.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, ging der 25-Jährige mit einer Schere auf die Beamten los, berichtet die Polizei. Deshalb habe der Polizist und seine Kollegin von ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der Angreifer wurde getroffen und verstarb.

Auch die Mutter verstarb, den Ermittlern zufolge allerdings nicht durch Polizeikugeln. Sie habe schwere Kopfverletzungen und Verletzungen erlitten, die auf Stichwunden hindeuten, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber. Ob der Sohn seine Mutter getötet hat, müssten nun die Ermittlungen ergeben. Die beiden Polizeibeamten wurden durch die Scheren-Attacke schwer verletzt. Eine 31-jährige Beamtin musste sofort operiert werden, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Derzeit kursieren #Gerüchte, in #Kirchheim sei ein Mann mit Schusswaffe unterwegs. Dies entspricht nicht der Wahrheit. Es besteht KEINE GEFAHR! pic.twitter.com/ytSERSUSio — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) October 19, 2018

Der Vater der Familie war zur Tatzeit nicht im Haus. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Ströber war der 25-jährige Sohn wegen psychischer Probleme in Behandlung.

Es bestehen keine weiteren Gefahren, teilte die Polizei bereits am Vormittag mit. Zudem dementierte sie auf Twitter, dass ein Mann mit Schusswaffe in der Stadt unterwegs ist. Die 56-jährige Mutter und ihr 25-jähriger Sohn waren beide deutsche Staatsangehörige.