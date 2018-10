Betrug am Telefon

Angeblicher Neffe betrügt 81-Jährige um 12.000 Euro

21.10.2018, 12:56 Uhr | dpa

In Sachsen ist eine Seniorin auf einen Betrüger hereingefallen. Ein angeblicher Neffe am Telefon wollte eigentlich 20.000 Euro haben – doch er gab sich auch mit 12.000 zufrieden.

Eine gutgläubige Rentnerin ist in Meißen von einem Betrüger um 12.000 Euro gebracht worden. Nach Angaben der Polizei in Görlitz hatte ein angeblicher Neffe bei der 81-Jährigen angerufen. Er bat um 20.000 Euro für eine Grundstücksversteigerung in Polen. Die Rentnerin gab an, nur 12.000 Euro zu haben. Der Betrüger ließ sich auch das nicht entgehen und instruierte die Frau, mit dem Taxi nach Görlitz zu fahren und das Geld an eine angebliche Sekretärin des Notars zu übergeben. Dort händigte die 81-Jährige das Geld einer unbekannten Frau aus.



Erst am Freitagabend, als der Neffe nicht wie versprochen zu ihr kam, bemerkte sie den Betrug.