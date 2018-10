Viersen

19-Jähriger stirbt nach Schlägerei an Verletzungen

24.10.2018, 15:22 Uhr | dpa

Vier Tage nach einer Schlägerei ist ein junger Mann seinen Verletzungen erlegen. Die Kriminalpolizei hat drei Verdächtige im Visier.

Ein 19-Jähriger aus Viersen ist nach einer Schlägerei an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war es nach einer privaten Feier am Freitagabend in Grefrath zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Menschen gekommen. Dabei sackte der junge Mann zusammen und verlor das Bewusstsein. Er kam ins Krankenhaus, wo er am Dienstagabend gestorben sei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen drei Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren.