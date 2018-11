Mordkommission ermittelt

16-Jähriger im Sauerland tot im Wald gefunden

01.11.2018, 07:23 Uhr | dpa

Ein Jugendlicher kehrt nicht nach Hause zurück. Eine groß angelegte Suche ergibt keine Spuren. Am Tag darauf die traurige Gewissheit: Der Schüler aus dem sauerländischen Wenden ist tot.

Nach dem Fund eines toten 16-jährigen Schülers in einem Wald im Sauerland versucht die Mordkommission, die Todesursache zu ermitteln. Das teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Am Vortag war der Jugendliche als vermisst gemeldet worden.

Zeugenaussagen hätten die Ermittler zum Toten geführt. "Bisher konnte nicht geklärt werden, unter welchen Umständen er verstarb", berichtete ein Sprecher. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Wenige Stunden vor der Todesnachricht hatte sich die Polizei mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Der Teenager war seit Dienstagmittag vermisst gewesen. Er sei nach einem Streit mit einem Freund nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Schule hatte er zuvor geschwänzt.







Auch umfangreiche Suchmaßnahmen und eine Befragung des sozialen Umfeldes hatten die Ermittler nicht weitergebracht. Medienberichten zufolge waren mehr als 100 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt.