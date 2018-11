Messer, Schlagringe, Reizgas

Polizei verhängt Waffenverbot in Berliner S-Bahn

02.11.2018, 08:50 Uhr | dpa

Um Gewalttaten in Berliner S-Bahnen zu unterbinden, greift die Bundespolizei zu besonderen Maßnahmen. Waffen und ähnliche Gegenstände sind fortan auf einer bestimmten Strecke verboten.

Auf der wichtigsten Berliner S-Bahnstrecke ist in den Wochenendnächten der nächsten Monate die Mitnahme sämtlicher Waffen und anderer gefährlicher Gegenstände verboten. Die Bundespolizei verhängte das Verbot, das für alle Züge und Bahnhöfe zwischen Zoo und Lichtenberg gilt. Grund sind zahlreiche Gewalttaten besonders am Wochenende in Bahnhöfen und Zügen.

Im Blickfeld der Polizei sind insbesondere aggressive junge Männer, die Klappmesser, Schlagringe, Baseballschläger oder auch Reizgas dabei haben: erlaubte, aber trotzdem gefährliche Gegenstände.

Immer wieder Gewalttaten

Die sogenannte Ordnungsverfügung bietet der Polizei mehr Kontrollmöglichkeiten als sonst. Sie kann somit jeden durchsuchen, auch ohne dass es konkrete Verdachtsmomente gibt.





Unruhige Halloween-Nacht: Maskierte Jugendliche attackieren in Berlin Busse



An Wochenenden sind auf den S-Bahnhöfen Tausende feiernde Menschen unterwegs, darunter viele Touristen sowie angelockte Drogendealer und Taschendiebe. Immer wieder kommt es zu Streitereien und Schlägereien, die in Messerstechereien enden.