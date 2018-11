Bluttat auf College-Party

Mindestens 13 Tote nach Schüssen in kalifornischer Bar

08.11.2018, 13:03 Uhr | dpa, AFP

Tote nach Schießerei in kalifornischer Bar

In Thousand Oaks, einer Stadt nahe Los Angeles, ist auch der mutmaßliche Täter unter den Toten. Der Hintergrund der Tat ist unklar.

Bluttat in Kalifornien: In einem Restaurant in Thousand Oaks hat es bei einer Schießerei mehrere Tote gegeben. (Quelle: Reuters)