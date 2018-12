Großeinsatz der Polizei

Bombendrohung gegen Hauptpost in Frankfurt (Oder)

04.12.2018, 11:21 Uhr | AFP

Polizisten sperren die Zufahrt zum Postgebäude in Frankfurt (Oder): Das Gebäude war wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. (Quelle: Christian Budschigk/dpa)

Die Drohung soll am Morgen per Telefon eingegangen sein: In Frankfurt (Oder) ist die Hauptpost evakuiert worden. Grund ist eine Bombendrohung.

Eine Bombendrohung gegen die Hauptpost im brandenburgischen Frankfurt (Oder) hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Das Gebäude und die unmittelbare Umgebung wurden abgesperrt, wie die Beamten mitteilten. Die Durchsuchung habe zunächst aber keine weiteren Hinweise auf eine mögliche Bedrohung ergeben.

Nach Angaben der Polizei waren außer dem Postgebäude auch zwei Straßen in der Innenstadt abgesperrt. Einsatzkräfte mit Spürhunden waren vor Ort. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht. Wie regionale Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten, hatte ein Anrufer die Drohung am Dienstagmorgen telefonisch ausgesprochen.