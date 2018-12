Flugbetrieb in London-Gatwick war schon wieder pausiert

Sogar die Armee sucht den Drohnenpiloten – bislang ohne Erfolg. Nun war der Betrieb am Flughafen London-Gatwick schon wieder pausiert. Der Druck auf die Ermittler steigt.

Nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung ist der Flugbetrieb am britischen Airport Gatwick in der Nähe von London erneut vorübergehend eingestellt worden. Das teilte der Flughafenbetreiber am Freitagabend mit. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme nach der Sichtung einer mutmaßlichen Drohne gegen 18.10 Uhr, sagte ein Sprecher. Um 19.30 Uhr meldete der Airport dann auf Twitter, dass der Betrieb wieder aufgenommen wurde. Die Sicherheitsvorkehrungen ließen das zu.

In Gatwick war erst am Freitagmorgen ein eingeschränkter Betrieb wieder aufgenommen worden, nachdem der Airport wegen Dutzender Drohnen-Sichtungen fast 36 Stunden geschlossen war.

Flights have now resumed. Airfield movements were suspended while we investigated this as safety remains our main priority. The military measures we have in place at the airport have provided us with reassurance necessary to re-open our airfield.