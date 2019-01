Landgerichte evakuiert

Drohnachricht an Gericht kommt von angeblichen Neonazis

11.01.2019, 14:22 Uhr | dpa, law

Weil in Emails mit einem Sprengstoffanschlag gedroht wurde, sind am Freitag mehrere Landgerichte geräumt worden. Aus Kiel ist eine Information durchgesickert, die Ermittler noch geheim halten wollten,



Bei den über Deutschland verteilten Bombendrohungen an Landgerichte ist ein Selbstbekenntnis öffentlich geworden. Die Kieler Polizei hat nach der Evakuierung des dortigen Gerichts eine entsprechende Information bestätigt. Dort war das Schreiben von einer "nationalsozialischen Offensive" unterschrieben. Es ist völlig unklar, ob damit nicht eine falsche Spur gelegt werden soll.



Mindestens sechs Landgerichte hatten jeweils eine E-Mail erhalten mit der Drohung erhalten. Die Polizei in mehreren anderen betroffenen Städten wollte aus ermittlungstaktischen Gründen nicht kommentieren, ob auch dort eine solche Organisation genannt wird. Ein Sprecher bestätigte lediglich, in der E-Mail an ein anderes Gericht werde der Eindruck erweckt, dass eine Gruppe dahinter steckt. Die E-Mail sei "mehrere Zeilen lang".



Die Polizei in Saarbrücken und Wiesbaden wollte jeweils keine Stellungnahme zum Inhalt abgeben: "Wir gleichen mit den Dienststellen in den anderen Dienststellen ab, ob die Mails identisch sind und äußern uns aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht", so ein Sprecher in Saarbrücken zu t-online.de.

Die Ermittlungsbehörden wollen nicht nur vermeiden, dass Täterwissen an die Öffentlichkeit gelangt. Hinzu soll Tätern nicht die gewünschte Plattform gegeben werden, wenn sie sich selbst oder auch andere als Unterzeichner angeben.



Über die Selbstbezichtigung in der Mail an das Kieler Gericht hatte zunächst "KN-online" ("Kieler Nachrichten online") berichtet. Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei Schleswig-Holstein ermittelt. Eine Einschätzung, wie real ein rechtsextremistischer Hintergrund sein könnte, sei bisher nicht möglich.

Betroffen waren auch Gebäude in Potsdam und Erfurt. In allen Fällen sei die Drohung per E-Mail eingegangen, bestätigte die Polizei. Das Kieler Landgericht ist inzwischen wieder zugänglich. "Der Einsatz ist beendet, es gab nichts", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten Spürhunde den Außenbereich des Komplexes abgesucht, aber nichts Verdächtiges gefunden.

Menschen müssen Gebäude verlassen

Auch im Landgericht Saarbrücken wurde kein gefährlicher Gegenstand gefunden. "Jetzt läuft der Betrieb wieder ganz normal", sagte eine Sprecherin. Gebäude des Landgerichts Kiel und des Justizzentrums Wiesbaden wurden ebenfalls zeitweise geräumt.

Rund 200 Menschen mussten in Potsdam aus dem Justizzentrum gebracht werden. Hier wurde mit einem Sprengstoffhund das Gebäude abgesucht und der Bereich um das Gebäude abgesperrt. In Erfurt wurden rund 30 Bedienstete aus dem Gerichtsgebäude gebracht. Ein Sprengstoffspürhund schlug bei der Suche nicht an. Laut Polizei in Erfurt vom Vormittag könne die Arbeit im Gerichtsgebäude bald wieder aufgenommen werden.







Auch Gebäude der Landgerichte Kiel und Wiesbaden wurden geräumt. In Bremen wurde ein verdächtiger Brief an das Amtsgericht geschickt. Die Polizei konnte aber Entwarnung geben, berichtet Radio Bremen. In den vergangenen Wochen hatten bereits Bombendrohungen an anderen Landgerichten in Schleswig-Holstein die Einsatzkräfte beschäftigt. Bei keinem der Vorfälle wurden verdächtige Gegenstände gefunden.