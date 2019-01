Geplante Enführung von Bushido-Familie

Berliner Fahnder schnappen Abou-Chaker-Bruder in Dänemark

23.01.2019, 09:11 Uhr | dru, t-online.de

Dänische Polizisten: Ein Abou-Chaker-Bruder ist in Dänemark verhaftet worden. (Quelle: Getty Images)

Die Polizei ist sicher, dass es Mitglieder des berüchtigten Abou-Chaker-Clans auf die Familie von Rapper Bushido abgesehen hatten. Nun würde ein Verdächtiger in Dänemark gefasst.

In Dänermark ist der Bruder des seit einer Woche in U-Haft sitzenden Clan-Chefs Arafat Abou-Chaker verhaftet worden. Wie die Zeitung "B.Z." berichtet, hätten Ermittler aus Berlin den 42-jährigen in dem Nachbarland aufgespürt.

Nach Yasser Abou-Chaker war demnach wegen Verdachts auf Verabredung zu einem Verbrechen ermittelt worden. Er soll an der Planung und Vorbereitung der Entführung der Kinder von Rapper Bushido beteiligt gewesen sein. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.





Arafat Abou-Chaker, ehemaliger Geschäftspartner von Bushido, war vor einer Woche bei einem Gerichtstermin in Berlin verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm eine "verabredete Entziehung Minderjähriger, schwere Körperverletzung und Anstiftung zur Entziehung Minderjähriger" vor. Er soll versucht haben, Bushidos Kinder oder dessen Frau zu entführen.