Nach mutmaßlich geplanter Entführung

Rapper Capital Bra verlässt Bushido-Label: "Dein Team ist die Polizei"

23.01.2019, 18:19 Uhr | aj, t-online.de

Die Polizei geht davon aus, dass die Familie des Rappers Bushido entführt werden sollte und verhaftete einen Clan-Boss. Nun verlässt ein prominenter Rapper Bushidos Label im Streit.

Der bekannte deutsche Rapper Capital Bra hat in einer Videobotschaft auf Instagram die Trennung von seinem Label EGJ (Ersguterjunge) verkündet. Das Label gehört seinem Kumpel Bushido, alias Anis Mohamed Youssef Ferchichi, den er in dem Video konkret beschuldigt, seine Geschäftspartner an die Polizei verraten zu haben.



"Das hier ist kein Promomove. Das hier ist traurig. Das ist sehr traurig. Ich bin nicht mehr EGJ, da mein Labelboss mit der Polizei arbeitet," richtet der Rapper in dem Video an seine Fans. "Er hat Polizeischutz bekommen – ok, konnte man irgendwo noch verstehen, seine Kinder waren in Gefahr. Jetzt scheißt er Leute an. Die Leute gehen in den Knast. Ich bin nicht für sowas. Polizei ist jetzt dein Team", sagt der 24-Jährige weiter als Begründung für seine Entscheidung.





Aktuell herrscht offenbar ein chaotisches Verhältnis zwischen Bushido und der Fraktion Arafat Abou-Chaker: Erst vor einer Woche wurde ein Haftbefehl gegen Arafat Abou-Chaker vollstreckt. Gegen den den Berliner Clanchef wurde offenbar schon längere Zeit ermittelt, wie "Spiegel Online" zuerst berichtete. Verhaftet wurde er nun wegen Verabredung eines Verbrechens und wegen Anstiftung zu einer Entführung. Offenbar sollten Kinder und die Frau des Rappers Bushido von dem Clan entführt werden.

Arafat Abou-Chaker und Bushido waren einst enge Freunde und Geschäftspartner. Nach einem Streit überwarfen sich beide im letzten Jahr. Ende März verkündete Bushido völlig überraschend die Trennung von dem langjährigen Weggefährten. Anfang Juli rechnete Bushido in seinem neuen Song "Für euch alle" öffentlich mit Arafat Abou-Chaker ab – mit beteiligt an dem Song: Capital Bra. Doch nun sollen auch Bushidos Partner Ashraf, Veysel und Samra unter seiner engen Zusammenarbeit mit der Polizei gelitten haben. Letzterer habe Bushidos Texte geschrieben. Capital Bra wirft dem 40-Jährigen in dem Video vor, selbst gegen seine eigenen Leute auszusagen.





Capital Bra hatte sich erst im Sommer 2018 EGJ angeschlossen. Wie es nun weitergehen soll, das hat der Musiker noch nicht verkündet. Im April plant Capital Bra seine Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Eine Antwort von Bushido zu Capital Bras Abschied blieb bisher auch noch aus. Erst wenige Stunden zuvor hatte Bushido noch ein Zusatzkonzert in Berlin des Rappers auf seiner eigenen Instagram-Seite beworben.





Kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Großfamilien stehen bundesweit verstärkt im Visier von Ermittlern. In Berlin wurden im Vorjahr 77 Immobilien einer anderen Großfamilie eingezogen. Drei Mitglieder dieser Familie stehen derzeit wegen des Diebstahls einer Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum vor dem Landgericht der Hauptstadt. In Nordrhein-Westfalen wurden am Wochenende bei einer Razzia gegen Clankriminalität 14 Verdächtige festgenommen. Hunderte Kilogramm unversteuerter Tabak, verbotene Messer und Schlagstöcke, einige Tausend Euro Bargeld und Drogen wurden sichergestellt.