Vorfall in Köln

Jugendliche treten auf Schüler ein – schwerverletzt

23.01.2019, 20:54 Uhr | dpa

Drei gegen einen – der Schüler hatte keine Chance. In Köln ist 18-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Nun ermittelt die Polizei.

Ein 18 Jahre alter Schüler ist in Köln von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen, getreten und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei traf er am Mittwochnachmittag an einer Bushaltestelle in der Nähe einer Schule auf drei Jugendliche. Er sei zu Boden gerissen und massiv mit Faustschlägen und Tritten – auch gegen den Kopf – traktiert worden. Die Jugendlichen ließen den 18-Jährigen liegen und flüchteten.







Der Schwerverletzte wurde von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei befragte am Abend einen 15-Jährigen, der dabei gewesen sein soll. Bei den Ermittlungen soll geklärt werden, wie und warum es zu der Tat kam. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können.