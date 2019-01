Festnahme in Hessen

Mann missbraucht Tochter und verbreitet Aufnahmen

25.01.2019, 20:09 Uhr | AFP

Er hat seine eigene Tochter missbraucht und Aufnahmen davon in Internetchats verbreitet. Nach öffentlicher Fahndung an Schulen können Ermittler den 49-Jährigen jedoch ausfindig machen.

Ein 49-Jähriger ist wegen des Verdachts des schweren sexuellen Kindermissbrauchs an seiner eigenen Tochter und der Verbreitung von Kinderpornografie festgenommen worden. Die Ermittler werfen dem Mann aus dem hessischen Main-Kinzig-Kreis vor, seine neunjährige Tochter mehrfach sexuell missbraucht und Aufnahmen davon in Chats verbreitet zu haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilten.

Öffentlichkeitsfahndung führt Ermittler zum Ziel

Auf die Spur des Manns kamen die Ermittler durch zwei Hinweise. Nachdem sich der Tatort auf Hessen bestimmen ließ, leitete die Generalstaatsanwaltschaft im November eine Öffentlichkeitsfahndung an Grundschulen ein.







Dazu wurden Lehrern nichtpornografische Bilder des Opfers gezeigt. Dadurch konnten Opfer und Täter ermittelt werden. Bei dem Verdächtigen beschlagnahmten die Beamten mehrere Computer und Datenträger. Der 49-Jährige sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft.