Vorfall in Bochum

Unbekannte brechen in sein Haus ein – Bewohner stirbt

05.02.2019, 10:17 Uhr | dpa

Nachts drangen die Einbrecher in das Haus ein und fesselten ihn – am nächsten Morgen war der Bewohner tot. Nun versucht die Polizei zu klären, wie der Mann starb. Es gibt bereits einen Verdacht.

Nach einem Einbruch ist am Montagabend in Bochum ein Hausbewohner gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der Mann habe einen Herzinfarkt erlitten, berichtete die "Bild"-Zeitung. Das konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen.







Unbekannte seien in das Wohnhaus in Bochum eingedrungen. Sie seien entkommen. Über die näheren Hintergründe wollten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag informieren.