"So lange es das Wetter zulässt"

Polizei setzt Suche nach vermisster Rebecca fort

08.03.2019, 16:57 Uhr | dpa

Von der verschwundenen Rebecca gibt es weiterhin keine heiße Spur. Nun suchen zahlreiche Polizisten erneut ein Waldstück in Brandenburg ab.

Die Berliner Polizei hat die Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca am Freitag fortgesetzt. Am späten Vormittag begann der erneute Einsatz in einem Waldgebiet bei Kummersdorf in Brandenburg, 50 Kilometer südöstlich von Berlin. "Wo man gestern wegen der Dunkelheit aufhören musste, setzt man heute wieder ein", sagte eine Sprecherin der Polizei.

Erneut hat die Mordkommission eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung angefordert. Mit Stöcken und Schaufeln waren die Polizisten bei der Suche am Donnerstag durch den Wald gelaufen. Ob auch erneut Leichenspürhunde und ein Hubschrauber eingesetzt werden, stand zunächst nicht fest. Voraussichtlich bis zum Abend sollte gesucht werden. "So lange es die Sicht- und Wetterverhältnisse zulassen, wird man die Suche fortsetzen."

Das betreffende Waldstück befindet sich in der Nähe der Autobahn 12. Dort wurde das Auto von Rebeccas Schwager am Tag ihres Verschwindens von einer Verkehrsüberwachungsanlage registriert.

Hunderte Hinweise aus der Bevölkerung

Mehr als 300 neue Hinweise waren nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vom Mittwochabend bei der Mordkommission eingegangen.

(Quelle: t-online.de)

Rebecca war am 18. Februar in den frühen Morgenstunden aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers im Südosten Berlins verschwunden.







Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie von ihrem Schwager getötet wurde. Der 27-jährige Deutsche war demnach zur mutmaßlichen Tatzeit allein mit ihr im Haus und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.