Seit mehr als drei Wochen vermisst

Polizei setzt Suche nach Rebecca fort – an anderer Stelle

12.03.2019, 16:12 Uhr | iger, t-online.de

Die Berliner Polizei hat die Suche nach der vermissten Rebecca wieder aufgenommen. Mit Unterstützung vom Technischen Hilfswerk untersuchen die Beamten einen See in Brandenburg.

Die Suche nach der vermissten Rebecca aus Berlin wird in Brandenburg fortgesetzt. Das bestätigte die Polizei t-online.de. Mit dem Technischen Hilfswerk kommen nun auch Boote zum Einsatz. Ziel ist diesmal der Wolziger See, der in der Nähe des Waldstücks beim kleinen Ort Kummersdorf liegt.



Ob neue Hinweise die Mordkommission zum Wolziger See geführt haben, konnte die Polizei gegenüber t-online.de nicht bestätigen. Die Suche im 50 Kilometer südöstlich entfernten Brandenburg hält noch an. Mittlerweile sind bei der Polizei 1.300 Hinweisen aus der Bevölkerung eingegangen. "Unter diesen Hinweisen kann sich natürlich immer etwas Neues befinden", erklärte ein Polizeisprecher.

Bereits in der vergangenen Woche hatte eine Hundertschaft in einem Waldstück bei Storkow drei Tage lang erfolglos nach dem 15-jährigen Mädchen gesucht. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass sie getötet wurde. Als tatverdächtig gilt der Schwager der Jugendlichen. Der 27-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Neue Hinweise führten zum Suchgebiet

Hinweise aus der Bevölkerung sollen in die Gegend nahe der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) geführt haben. Das Auto des verdächtigen Schwagers des 15-jährigen Mädchens war am Tag des Verschwindens und am Tag danach auf der Autobahn erfasst worden.







Rebecca war vor rund drei Wochen verschwunden. Zuletzt war sie in der Wohnung ihrer Schwester und ihres Schwagers. Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen das Haus nicht verließ und dort getötet wurde. Weil das Auto des Schwagers, eines Deutschen, am Tag des Verschwindens und am Tag danach in Brandenburg registriert wurde, bat die Polizei um Hinweise, die zu Hunderten eingingen.