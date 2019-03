Terror in den Niederlanden?

Schüsse in Utrecht – ein Toter, Polizei warnt vor Täter

18.03.2019, 14:02 Uhr | dpa, rtr, AFP, dru

Terroralarm in Utrecht: Mindestens ein Toter nach Schüsse in Straßenbahn

In einer Straßenbahn in Utrecht in den Niederlanden sind Schüsse gefallen. Es gab offenbar einen Toten und mehrere Verletzte. Der Täter ist auf der Flucht.

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Menschen durch Schüsse in einer Straßenbahn verletzt worden. Das niederländische Radio berichtete, dass mindestens ein Mensch getötet worden sei. Die Polizei erklärte, der oder die Täter seien auf der Flucht. Einen Terrorakt wollte sie nicht ausschließen. Die Bevölkerung wurde zu hoher Wachsamkeit aufgerufen.

Der Chef der niederländischen Anti-Terror-Behörde, Pieter-Jaap Aalbersberg, sprach in einer Pressekonferenz von Schüssen an mehreren Orten in der Stadt. Derzeit laufe ein "großer Polizeieinsatz", um mindestens einen flüchtigen Schützen zu fassen. Ob es sich um mehrere Täter handeln könnte, sei noch unklar, sagte Aalbersberg.

Operators of the Dutch counter-terrorism unit DSI ('Dienst Speciale Interventies') in action after the shooting in Utrecht earlier today. Pics: Joey Bremer (@010fotograaf) / https://t.co/Y2ptETE8NB pic.twitter.com/NRoDHRv8rP — Hans de Vreij (@hdevreij) March 18, 2019

Schulen und Unis abgeriegelt

Über Utrecht und Umgebung wurde die höchste Terrorwarnstufe verhängt. Schulen wurden aufgerufen, die Türen zu versperren. Die Uni riegelte sämtliche Gebäude ab. Anti-Terror-Einheiten sind im Einsatz.

Die niederländische Militärpolizei wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Vor Flughäfen, Bahnhöfen und öffentlichen Einrichtungen, aber auch vor Moscheen wurden Medienberichten zufolge die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Ruhe zu bewahren und sich nicht auf die Straße zu begeben.

Auch die Bundespolizei verstärkte die Kontrollen an Straßen und in Zügen an der deutschen Grenze. "Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden", sagte ein Sprecher. Alle verfügbaren Beamten seien im Einsatz. Schwerpunkt sei die Autobahn 3. Aber auch an anderen Autobahnen, an Bundesstraßen und an kleinen Grenzübergängen ständen Beamte. Bei Verdacht würden gezielt Fahrzeuge herausgezogen.

Drei Verletzte in Krankenhäusern

Zu dem Vorfall kam es gegen 10.45 Uhr. "Schüsse auf dem Platz des 24. Oktober", twitterte die Polizei. "Mehrere Verletzte gemeldet. Rettungseinsatz im Gange". Laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP lag das Todesopfer zugedeckt zwischen zwei Straßenbahnwagen auf den Gleisen.

Der Zeitung "De Telegraaf" zufolge wurden drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Menschen seien am Tatort medizinisch versorgt worden. Der Sender RTV Utrecht zitierte einen Zeugen mit den Worten, er habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen. Mehrere Männer seien weggerannt. Nach Polizeiangaben waren drei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer "beunruhigenden" Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt. Utrecht liegt südöstlich von Amsterdam, etwa 75 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze, und hat etwa 350 000 Einwohner.