Waffen verwechselt

Polizistin schießt Autofahrer nieder – und wird nicht bestraft

28.03.2019, 14:21 Uhr | dru, t-online.de

Folgenschwere Verwechslung: Als sich ein Mann bei einer Verkehrskontrolle widersetzt, greift die Polizistin versehentlich zur Pistole statt zum Taser und schießt ihm in den Rücken. (Quelle: t-online.de)

Im US-Bundesstaat Kansas hat eine Polizistin ihren Taser mit ihrer Dienstwaffe verwechselt. Statt ihn zu betäuben, schoss die Frau einem Verdächtigen mit der Pistole in den Rücken. (Quelle: t-online.de)

In den Rücken geschossen: Polizistin verwechselt Taser und Pistole

Im US-Staat Kansas eskaliert eine Polizeikontrolle. Eine Beamtin zieht ihre Waffe und feuert auf einen aggressiven Autofahrer. Aus Versehen, wie sie später sagt. Nun kam der Fall vor Gericht.

Eine Routinekontrolle der Polizei im US-Bundesstaat Kansas. Zwei Streifenpolizisten halten einen Autofahrer an, der gefahren sein soll, ohne dass er sich angeschnallt hatte. Als die Polizei den Mann zum Verlassen des Fahrzeugs auffordert, kommt es zum Handgemenge. Der Autofahrer ringt einen der Beamten zu Boden, schlägt auf ihn ein. Die Kollegin des Beamten eilt hinzu, zieht ihre Waffe – und drückt ab.

Zehn Monate nach dem Vorfall in der Stadt Lawrence hat die örtliche Polizei nun ein Video des Vorfalls veröffentlicht. Deutlich zu sehen ist, wie die Beamtin in die Rauferei der Männer einzugreifen versucht und auf den über ihrem Kollegen liegenden Autofahrer aus nächster Nähe einen Schuss abgibt. Rauch stiebt auseinander.

Auffällig ist, dass die Polizistin ihre Waffe praktisch zwischen den Schulterblättern des Mannes aufsetzt. Nach dem Vorfall hatte sie angegeben, ihre Schusswaffe mit dem Elektroschocker verwechselt zu haben. Es sei nicht ihre Absicht gewesen, mit ihrer Pistole auf den Mann zu schießen.

Anklage fallengelassen

Die Beamtin wurde nach der Tat wegen rücksichtloser schwerer Körperverletzung angeklagt. Am Mittwoch fand eine Anhörung in dem Fall vor dem Bezirksgericht von Douglas County statt, an deren Ende die Klage gegen die Frau fallen gelassen wurde. Zur Begründung sagte die Vorsitzende Richterin Peggy Kittel, sie sehe keinen Beweis für ein rücksichtsloses Vorgehen.





Der Autofahrer überlebte den Vorfall verletzt. Er wurde wegen des Angriffs auf einen Beamten und Körperverletzung sowie wegen Fahrens ohne Sicherheitsgurt angeklagt. Die Beamtin hat Anfang des Jahres ihren Dienst bei der Polizei quittiert.