In Essener Innenstadt

Polizei stoppt rasende Hochzeitsgesellschaft

29.03.2019, 09:32 Uhr | TiK, t-online.de

In der Innenstadt Essens: Die Polizei stoppte eine libanesische Hochzeitsgesellschaft. (Quelle: dpa)

Eine libanesische Hochzeitsgesellschaft wurde am Donnerstagabend von der Polizei Essen gestoppt: Sie rasten in der Innenstadt, das fiel Passanten auf – die Beamten rückten mit einer Hundertschaft an.

Am Donnerstagabend rasten mehrere Fahrzeuge einer libanesischen Hochzeitsgesellschaft durch die Essener Innenstadt. Um 20.50 Uhr verständigten Passanten die Polizei, weil ihnen die überhöhte Geschwindigkeit der Autos auffiel.

"Die Wagen der Hochzeitsgesellschaft waren in der 50er-Zone unterwegs, die herbeigerufenen Beamten verständigten eine Hundertschaft, um der Lage Herr zu werden", sagte eine Sprecherin der Polizei t-online.de.



Beschlagnahmte Autos stehen immer noch bei der Polizei

Zwei Personen hatten weder einen Ausweis, noch einen Führerschein dabei, erklärte die Polizeisprecherin weiter. Die Polizei beschlagnahmte zwei Fahrzeuge – diese stehen bis zum Freitagmorgen noch bei der Polizei.