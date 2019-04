In Bananenkartons

Halbe Tonne Kokain beim Discounter entdeckt

04.04.2019, 07:30 Uhr | dpa

Kokain auf dem Tisch (Symbolbild): Bei einem Discounter wurde eine halbe Tonne der Droge in Bananenkisten gefunden. (Quelle: Revierfoto/imago images)

Rekordfund in Mecklenburg-Vorpommern: Die Behörden haben eine halbe Tonne Kokain sichergestellt. Verpackt waren sie in Bananenkisten – bei einem Discounter.

Mitarbeiter eines Discounters in Mecklenburg-Vorpommern haben in Bananenkartons große Mengen Kokain entdeckt. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) soll es sich offenbar um den Discounter Aldi handeln. Es handelt sich laut Landeskriminalamt insgesamt um eine knappe halbe Tonne. "Ich bin mir sehr sicher, dass das die größte Menge Kokain ist, die jemals in Mecklenburg-Vorpommern gefunden worden ist", sagte eine Sprecherin.



Entdeckt wurde das Rauschgift in sechs über das Land verteilten Filialen des Discounters sowie im Auslieferungslager. In den Bananenkartons aus Lateinamerika seien neben den Früchten auch die Kokainpäckchen gewesen. Der Wert liegt laut RND im Millionen-Euro-Bereich.





Es sei davon auszugehen, dass die Bananen per Schiff nach Deutschland geliefert wurden. Nähere Details wollte das LKA aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.