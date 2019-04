Bad Nauheim

25-Jährige getötet – Verdächtiger gefasst

08.04.2019, 12:59 Uhr | dpa, AFP

Der Tatverdächtige: Die Polizei hat Kiril C. inzwischen gefunden. (Quelle: Polizei Mittelhessen)

In Hessen hat die Polizei die Leiche einer jungen Frau gefunden. Der Ehemann steht unter Verdacht, sie getötet zu haben. Der 24-Jährige war flüchtig – und ist nun gefasst.

Nach einem Tötungsdelikt an einer 25 Jahre alten Frau im hessischen Bad Nauheim hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 24 Jahre alten Ehemann des Opfers war zuvor auf der Flucht. Die Polizei hatte gewarnt, von dem Bulgaren Kiril C. könne eine Gefährdung ausgehen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen mitteilten. Der Mann wurde als psychisch auffällig eingestuft.

Am Mittag gab die Polizei Entwarnung. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung mehr. Die Beamten nahmen ihn gegen 12 Uhr an einem Baumarkt in Bad Nauheim fest.

In der Nacht zum Montag hatte die Polizei nach einem Zeugenhinweis in einer Wohnung in Bad Nauheim den Leichnam der 25-Jährigen gefunden. Weitere Details zum Tötungsdelikt gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.





Die Spurensicherung in der Wohnung ist laut Polizei inzwischen abgeschlossen. Am Montagnachmittag soll die Leiche der 25-Jährigen obduziert werden.