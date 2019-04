Lokführer kann sich nur knapp retten

Unbekannte verüben Anschlag auf Zug in NRW

13.04.2019, 16:10 Uhr | AFP, jmt

Nur eine blitzschnelle Reaktion hat dem Führer eines Zuges in Nordrhein-Westfalen das Leben gerettet. Sorgsam drapierte Gullydeckel durchschlugen seine Fahrerkabine. Die Mordkommission ermittelt.

Unbekannte haben am Samstagmorgen einen Anschlag auf einen Regionalzug in Nordrhein-Westfalen verübt. Laut Angaben der Polizei in Hagen und der Staatsanwaltschaft in Siegen seilten die Täter gegen 6.25 Uhr mehrere Gully-Deckel von einer Brücke in Bad Berleburg bis auf Höhe der Fahrerkabine ab. Die Gully-Deckel durchschlugen dann die Frontscheibe des Zuges der Hessischen Landesbahn, der sich auf einer Leerfahrt ohne Fahrgäste befand.







Der Lokführer wurde leicht verletzt. Nur einer instinktiv richtigen Reaktion des 49-jährigen Lokführers sei es zu verdanken, dass dieser nicht schwer verletzt oder getötet worden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes auf. Die Gully-Deckel seien zuvor an einer nahegelegenen Kreisstraße abmontiert worden. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden.