Opfer 11 Jahre alt

48-Jähriger wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch verhaftet

24.04.2019, 20:56 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Tagesvater aus Hannover sitzt wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch in Untersuchungshaft. (Symbolbild) (Quelle: Uli Deck/dpa)

Einem Mann aus Hannover wird der Missbrauch eines damals elfjährigen Mädchens vorgeworfen. In seiner Wohnung fand die Polizei zudem kinderpornografisches Material.



Ein Tagesvater aus Hannover sitzt wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch in Untersuchungshaft. Der 48-Jährige soll sich vor einigen Jahren an einer damals Elfährigen sexuell vergangen haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei ihren Angaben zufolge Kinderpornos. "Nach einer Sichtung ergaben sich auch Hinweise auf weitere Straftaten", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Mann war zunächst auf freiem Fuß geblieben. Weil Wiederholungsgefahr bestehe, wurde er dann doch in U-Haft genommen. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) darüber berichtet.







Das mutmaßliche Opfer stamme aus dem Umfeld des Verdächtigen, sei aber als Kind nicht von ihm betreut worden. Ob es weitere Übergriffe auf Kinder gegeben habe, müssten nun die Ermittlungen zeigen. Die Sprecherin konnte zunächst nicht sagen, ob und was der Mann zu den Vorwürfen gesagt hat. Die Ermittler waren auf die Spur des Mannes gekommen, weil das mutmaßliche Opfer den 48-Jährigen angezeigt hatte. Die Frau ist der HAZ zufolge mittlerweile volljährig, weitere Angaben wurden zu ihr nicht gemacht.