Großaufgebot der Polizei

Mann bei Schüssen in Rüsselsheimer Innenstadt verletzt

27.04.2019, 11:09 Uhr | AFP

Einsatzfahrzeuge der Polizei (Symbolfoto): Eine Zeugin hörte gegen vier Uhr Schussgeräusche am Europaplatz im Zentrum der hessischen Stadt. (Quelle: Benjamin Horn/imago images)

In Rüsselsheim ist ein Mann durch einen Streifschuss verletzt worden. Die Schüsse fielen im Stadtzentrum, die Polizei nahm Mitglieder einer Großfamilie fest.

Bei Schüssen in der Rüsselsheimer Innenstadt ist nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag ein Mensch durch einen Streifschuss verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten, hörte eine Zeugin gegen vier Uhr Schussgeräusche am Europaplatz im Zentrum der hessischen Stadt. Eine Gruppe von 15 bis 20 Menschen sei im Anschluss durch die Innenstadt geflüchtet.







Alarmierte Polizisten nahmen im Zuge der Fahndungsmaßnahmen bislang neun Menschen vorläufig fest. Dabei handle es sich nach ersten Informationen um Mitglieder einer Großfamilie, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei. Im Zuge des Vorfalls wurden demnach zudem zwei beschädigte Autos im Bereich des Bahnhofs festgestellt. Der Bereich um eine Straße in der Innenstadt war am Samstagvormittag für weitere Ermittlungen und Spurensuche abgesperrt.