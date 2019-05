Baden-Württemberg

Familienvater soll Frau und achtjährigen Sohn getötet haben

25.05.2019, 19:38 Uhr | dpa

Ein Mann soll in Baden-Württemberg seine Frau und seinen achtjährigen Sohn getötet haben. Sein elfjähriger Sohn konnte sich schwer verletzt retten.

Ein Familienvater in Baden-Württemberg steht im Verdacht, seine Frau und einen Sohn (8) getötet zu haben. Ein weiterer Sohn (11) des Ehepaars wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Passanten auf einer Straße in Tiefenbronn im Enzkreis entdeckt, der die Polizei benachrichtigte. Das teilten die Beamten mit.

Aufgrund der Angaben des Elfjährigen wurde das Haus der Familie durchsucht. Dabei fanden die Beamten die 38 Jahre alte Mutter und den 8 Jahre alten Bruder des Jungen tot vor.





Der 60-jährige Familienvater wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Elfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.