Vorfall in Idar-Oberstein

Zwei Tote und ein Verletzter bei mutmaßlichem Familienstreit

07.06.2019, 09:52 Uhr | AFP

Nachdem die Polizei durch den Notruf eines Nachbarn am Einsatzort eintrifft, können sie zwei Menschen nur noch leblos auffinden. Der selbst verletzte mutmaßliche Täter lässt sich widerstandslos festnehmen.

Bei einem mutmaßlichen Familienstreit im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein sind in der Nacht zum Freitag zwei Menschen getötet und einer verletzt worden. Wie die Polizei in Trier am Morgen erklärte, waren Beamte in ein Wohnhaus gerufen worden, in dem ein Nachbar Schreie einer Frau gehört hatte. Als die Polizisten eintrafen, fanden sie im Erdgeschoss eine leblos im Flur liegende Frau.

Aus einer Wohnung im Erdgeschoss drangen den Angaben zufolge Stimmen und Stöhnen, so dass die Polizisten von einer Geiselnahme ausgingen. Sie sperrten den Einsatzort ab und riefen Spezialeinsatzkräfte zur Hilfe. Daraufhin kam der mutmaßliche Täter aus der Wohnung und ließ sich widerstandslos festnehmen. Da er stark blutete, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.





In der Wohnung fanden die Beamten einen leblosen Mann. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.