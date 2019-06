Vorfälle in Bayern

Junggesellenabschiede lösen Polizeieinsätze aus

16.06.2019, 13:58 Uhr | dpa

Junggesellenabschiede sind dafür bekannt, dass es auch mal härter zugehen kann. In Bayern kommt es am Wochenende gleich zu zwei Polizeieinsätzen – weil die Freunde für Einbrecher und Entführer gehalten wurden.

Zwei Junggesellenabschiede sind am Wochenende in Bayern ziemlich aus dem Ruder gelaufen. In Nordheim vor der Rhön alarmierte eine Autofahrerin die Polizei, weil sie einen maskierten und bewaffneten Mann zu einem Hauseingang laufen sah, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg mitteilte. Die Beamten umstellten das Haus und fahndeten nach dem Besitzer. Irgendwann erreichte die Polizei ihn telefonisch und konnte Entwarnung geben: Es handelte sich nur um eine gespielte Entführung im Rahmen eines Junggesellenabschiedes.







Ebenfalls am Samstag rief ein 27-Jähriger aus Amorbach völlig aufgelöst den Notruf – weil vermeintliche Einbrecher sein Haus verwüsteten. Auch hier waren es aber nur die Kumpels, die ihn erschrecken und zu seinem Junggesellenabschied abholen wollten.