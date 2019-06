Mit 4,0 Promille

Schwarzfahrer mit 37 Messern im Rucksack geschnappt

17.06.2019, 21:32 Uhr | AFP

In Sachsen-Anhalt haben Zugbegleiter einen Mann ohne Ticket ertappt – und gleich an die Polizei übergeben. Nun muss sich der Mann nicht nur wegen Schwarzfahrens verantworten.

Die Bundespolizei in Sachsen-Anhalt hat einen Schwarzfahrer mit 37 Messern im Rucksack geschnappt. Zugbegleiter beförderten den stark alkoholisierten 24-Jährigen am Samstag in Aschersleben aus einem Regionalexpress, wie die Bundespolizei Magdeburg am Montag mitteilte. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 4,0 Promille.

Im Rucksack des 24-Jährigen wurden zudem 37 Messer gefunden, darunter acht verbotene Einhandmesser, ein Dolch und ein Jagdmesser. Die Messer wurden beschlagnahmt. Warum er so viele Messer bei sich trug, konnte der Mann nicht sagen.





Wegen seines hohe Alkoholpegels und einiger Verletzungen durch Stürze wurde er in einem Krankenhaus behandelt. Die Bundespolizei ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen Schwarzfahrens, Nötigung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz.