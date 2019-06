Schleswig-Holstein

Polizisten schießen bei Verfolgungsjagd mehrfach auf Auto

20.06.2019, 15:51 Uhr | AFP

Blaulicht an einem Polizeiwagen: Bei der Kontrolle des Wagens entdeckte die Polizei verdächtige Spuren – es könnte sich um Drogen handeln.

Vorfall in Schleswig-Holstein: Ein Mann raste durch mehrere Dörfer, die Polizei verfolgte ihn. Nachdem der Flüchtige auf Beamte zufuhr, schossen die Polizisten auf das Fahrzeug.

Bei einer Verfolgungsjagd mit einem Autofahrer haben Polizisten in Schleswig-Holstein mehrfach auf dessen Wagen geschossen. Sie gaben insgesamt sechs Schüsse auf Reifen und Windschutzscheibe ab, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Ratzeburg und Lübeck mitteilten. Verletzt wurde niemand. Der 22-jährige Fahrer des Autos wurde festgenommen. Er war zuvor vor einer Kontrolle geflohen.

Der Vorfall ereignete sich demnach am frühen Mittwochmorgen, nachdem der Mann nach einer längeren Flucht durch mehrere Orte auf einen Bauernhof in Witzhave gefahren und dort von zwei Streifenwagen gestellt worden war. Die Beamten stiegen demnach aus, um den Fahrer zu stellen, der mit seinem Auto gegen eine Baggerschaufel gefahren war.

Die Polizisten zielten auf die Hinterreifen

In dieser Situation soll der 22-Jährige dann gezielt auf einen Beamten zugefahren sein. Zwei Polizisten schossen deshalb fünf Mal auf einen Hinterreifen seines Wagens, um die Flucht zu stoppen.





Ein weiterer Schuss schlug in der Windschutzscheibe ein. Hintergrund der Flucht könnten Drogenvergehen sein. Im Auto wurden verdächtige Spuren entdeckt.