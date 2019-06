US-Bundesstaat Georgia

Polizei findet lebendes Neugeborenes in Plastiktüte

26.06.2019, 13:32 Uhr | lw, t-online.de

Schockierende Entdeckung: Die US-Polizei entdeckte bei Atlanta ein lebendes Baby in einer Plastiktüte und sucht mit diesen Aufnahmen nun nach der Mutter. (Quelle: KameraOne)

Bodycam-Aufnahmen: US-Polizei findet lebendes Baby in Plastiktüte

In den USA hat die Polizei ein neugeborenes Baby in einem Wald gefunden. Das nur wenige Stunden alte Kind war in eine Plastiktüte eingehüllt. Nun sind die Behörden auf der Suche nach der Mutter.

Erschreckender Fund im US-Bundesstaat Georgia: In einer Plastiktüte im Wald hat die Polizei von Atlanta einen Säugling entdeckt, wie der US-Sender CNN berichtet. Offenbar wurde das Baby kurz nach der Geburt dort ausgesetzt. Das Waldgebiet liegt in der Nähe des Ortes Cumming, etwa 40 Kilometer nördlich von Atlanta. Eine Familie hatte das Kind weinen gehört und die Polizei gerufen.

Dem Bericht zufolge filmten die Beamten den Einsatz mit einer Body-Cam. Mit den Aufnahmen wird im Internet nun nach der Mutter des Säuglings gesucht, "in der Hoffnung, glaubwürdige Informationen über die Identität von 'Baby India' zu erhalten", teilte die Polizei CNN mit.







In dem Video ist zu sehen, wie ein Polizist die Plastiktüte aufreißt und das Kind danach in eine Decke einwickelt. Anschließend brachte die Polizei das Neugeborene in ein Krankenhaus.