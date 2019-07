Libanesischer Clan aus Bremen

Spezialeinsatz in der Nacht – Clan-Chef Ibrahim Miri abgeschoben

10.07.2019, 19:21 Uhr | dpa, pdi

Drogen, Prostitution, Waffenhandel: Damit macht der libanesische Miri-Clan vor allem in Bremen, Berlin und Essen viel Geld. Ibrahim Miri, einer der Köpfe des Clans, wurde nun in einer nächtlichen Polizeiaktion abgeschoben.

Die Behörden haben einen der führenden Köpfe des libanesischen Miri-Clans aus Bremen, Ibrahim Miri, abgeschoben. "Die besagte Person war ausreisepflichtig und wurde abgeschoben", sagte eine Sprecherin der Innenbehörde am Mittwoch auf Anfrage. Aus übergeordneten Sicherheitsinteressen, die die Mitarbeiter der beteiligten Behörden beträfen, werde man nichts weiter dazu sagen.



Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst berichtet, dass der Mann in der Nacht zu Hause festgenommen und anschließend in den Libanon abgeschoben wurde. Laut dem bericht der Zeitung der haben schwer bewaffnete Spezialkräfte Miri gegen 4 Uhr nachts in seiner Unterkunft in Bremen überrascht.

Dem vor allem in der Hansestadt ansässigen Miri-Clan wird organisierte Kriminalität vorgeworfen.