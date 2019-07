Promiviertel Bel Air

Waffenlager in Luxusvilla – Mann drohen bis zu 48 Jahre Haft

16.07.2019, 07:45 Uhr | dpa, aj

In einer Villa in einem luxuriösem Wohnviertel von Los Angeles hat die Polizei ein Waffenarsenal mit mehr als 1.000 Gewehren und einer größeren Menge Munition entdeckt. Dem Verdächtigen droht nun eine lange Haftstrafe.

Nach einem riesigen Waffenfund in einer Villa in einem luxuriösem Wohnviertel von Los Angeles ist ein verdächtiger Mann am Montag angeklagt worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft steht der Mann wegen 64 Vergehen, darunter illegaler Waffenbesitz und fehlende Lizenzen, vor Gericht. Er habe auf "nicht schuldig" plädiert, hieß es. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 48 Jahre Haft.

Fotos zeigen Berge von Waffen

Die Polizei war im Mai auf das Waffenarsenal mit mehr als 1.000 Gewehren und einer größeren Menge Munition gestoßen. Nach einem Tipp über illegale Waffenkäufe hatten Beamte in der Nobelgegend von Bel Air das Anwesen durchsucht und den Mann festgenommen. Fernsehbilder zeigten Berge von Waffen, die die Polizei in der Einfahrt der Millionen-Villa aufgestapelt hatte.

A gun raid in Holmby Hills on N Beverly Glen yields over 1000 guns according to @LAPDHQ @KTLA pic.twitter.com/gBe4sVs5eq — Chris Gierowski (@tepall14) May 8, 2019

"Das ist ein großes Versteck", sagte Polizei-Sprecher Chris Ramirez im Mai dem Sender KTLA. Es sei kaum zu begreifen, wie jemand in einem Villenviertel wie diesem so viele Waffen haben konnte. Es bestehe aber keine Bedrohung für die Öffentlichkeit.











Medienberichten zufolge soll das Haus mit fünf Schlafzimmern auf rund 8.200 Quadratmetern etwa sieben Millionen Dollar wert sein. Bel Air ist eine noble Wohngegend in Los Angeles, in der viele Hollywood-Stars eine Residenz haben.