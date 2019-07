Flughafen von Barcelona

Mann mit Kokain unter dem Toupet erwischt

16.07.2019, 17:06 Uhr | AFP

Immer wieder wird versucht, Drogen nach Spanien zu schmuggeln. Ein Kolumbianer hatte sich ein ungewöhnliches Versteck ausgedacht – und wurde mit 500 Gramm Kokain ertappt.

Der Mann trug ein seltsames Toupet und wirkte ungewöhnlich gestresst, das machte die Zollbeamten am Flughafen von Barcelona misstrauisch: Wie die Polizei der katalanischen Hauptstadt mitteilte, wurde ein kolumbianischer Passagier festgenommen, der unter seiner künstlichen Haartracht 503 Gramm Kokain versteckt hatte.

Das auf seinem Kopf festgeklebte Päckchen hatte einen Schwarzmarktwert von mehr als 30.000 Euro. Die Festnahme fand demnach bereits im Juni statt.





Kreative Verstecke sind keine Seltenheit

Spanien gilt als Einfallstor für Drogen aus seinen ehemaligen Kolonien in Lateinamerika. Die Schmuggler gehen dabei oftmals reichlich kreativ vor: In den vergangenen Jahren fanden Fahnder Kokain unter anderem in Brust-Implantaten, ausgehöhlten Ananas, dem Polster eines Rollstuhls sowie im Gipsverband eines Mannes, der sich ein Bein gebrochen hatte.