Leichte Festnahme in Australien

Van-Fahrer kracht in Polizeiauto – mit 273 Kilo Drogen an Bord

23.07.2019, 14:29 Uhr | dpa

Mit knapp 300 Kilo Crystal Meth an Bord hat ein Transporter in Australien ein Polizeiauto gerammt. Der Unfall hatte die umgehende Festnahme des Kuriers zur Folge. (Quelle: Reuters)

Mit knapp 300 Kilo Crystal Meth beladen hat ein Transporter in Australien ein Auto gerammt – das Pech für den Fahrer: Es handelte sich um einen Polizeiwagen. So erfolgte augenblicklich eine Festnahme.

Das lief wohl nicht nach Plan: Ein mit Drogen im Millionenwert gefüllter Transporter ist im australischen Sydney vor einer Polizeiwache in zwei geparkte Streifenwagen gekracht. Der Fahrer fuhr weiter, konnte von Beamten aber eine Stunde später gestoppt werden, wie die Polizei mitteilte.

In dem Van fanden sich in Tüten 273 Kilogramm der illegalen Droge Crystal Meth – auch bekannt als Ice – im Marktwert von umgerechnet 124 Millionen Euro. Der 28 Jahre alte Fahrer wurde den Angaben zufolge festgenommen.

"Außergewöhnliche Umstände"

"Das war wohl eine der leichtesten Beuten, die die Polizei im Staat New South Wales jemals gemacht hat", sagte Polizeisprecher Glyn Baker vor Reportern. "Der Mann hatte sicher einen sehr, sehr schlechten Tag. In einen Polizeiwagen zu fahren mit dieser Menge Drogen an Bord – das waren schon außergewöhnliche Umstände." Bei dem Vorfall am Montagmorgen außerhalb der Polizeiwache im Nordwesten Sydneys wurde den Angaben zufolge niemand verletzt, aber einer der beiden Polizeiwagen beträchtlich beschädigt.





Nach Angaben australischer Behörden gibt es in dem Land einen "schweren epidemischen" Drogenkonsum. Die meistkonsumierte Droge ist demnach Crystal Meth mit einem Jahresverbrauch von 9,6 Tonnen. Einer Studie zufolge geben die Australier jährlich umgerechnet gut acht Milliarden Euro für illegale Drogen aus.