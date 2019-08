Polizei ermittelt

Leichenfund in Berlin-Charlottenburg – wurde die Person getötet?

08.08.2019, 09:56 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer toten Person in Berlin-Charlottenburg ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Nach Angaben der Polizei hat der Körper neben einer Bahntrasse gelegen. (Quelle: dpa)

Leichenfund in Berlin-Charlottenburg

Die Berliner Polizei geht einem Tötungsdelikt nach: Im Westen der Stadt wurde eine Leiche gefunden.

Nach dem Fund einer toten Person in Berlin-Charlottenburg ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Der Körper habe in der Halenseestraße neben einer Bahntrasse gelegen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend.







Weitere Angaben machte sie zunächst nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.