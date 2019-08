Partymeile Playa de Palma

Wieder Vergewaltigung einer Deutschen auf Mallorca?

13.08.2019, 12:20 Uhr | rok, t-online.de

Eine deutsche Urlauberin soll auf der Ferieninsel vergewaltigt worden sein. Die spanische Nationalpolizei hat zwei Verdächtige festgenommen.

Auf Mallorca soll erneut eine deutsche Urlauberin vergewaltigt worden sein. Die spanische Polizei hat am Sonntagmorgen zwei Männer festgenommen, die sich an der 20-Jährigen am Strand vergangen haben sollen. Bei den Verdächtigen soll es sich um einen 32-jährigen Deutschen und einen 21-jährigen afghanischen Staatsangehörigen handeln.

Die Frau soll an der Partymeile Playa de Palma Polizeibeamte, die dort patrouillierten, um Hilfe gebeten und angegeben haben, vergewaltigt worden zu sein. Die Beamten konnten die mutmaßlichen Täter daraufhin festnehmen.







Anfang Juli hatte die Vergewaltigung einer 18-jährigen deutschen Mallorca-Urlauberin Schlagzeilen gemacht. Eine Gruppe Deutscher war im Zusammenhang mit der Tat festgenommen worden, zwei der Männer sitzen in Untersuchungshaft. Kurz nach dem Angriff gab es in mehreren Orten der Baleareninsel Demonstrationen gegen Gewalt gegen Frauen.