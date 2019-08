Schießerei in Philadelphia – mehrere Polizisten verletzt

In Philadelphia sind bei einer Schießerei mindestens sechs Beamte verletzt worden. Die Polizei warnte Anwohner der Stadt, den Tatort zu meiden. Der mutmaßliche Schütze feuere noch immer um sich.

In den USA hat ein unbekannter Bewaffneter in der Stadt Philadelphia das Feuer eröffnet und mindestens sechs Polizisten angeschossen. Die Lage sei noch nicht unter Kontrolle und niemand solle sich dem Tatort nähern, warnte die Polizei der Großstadt im Bundesstaat Pennsylvania am Mittwochabend (Ortszeit). "Der Verdächtige feuert noch", schrieb Polizeisprecher Eric Gibbs auf Twitter.

Die angeschossenen Beamten seien nicht schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie Gibbs weiter schrieb. Sie seien Mitarbeiter der Drogenfahndung.



Bewohner der Stadt sollten den Bereich meiden, schrieb Gripp weiter. Auch Hubschrauber der Medien wurden gebeten, den Schauplatz der Schießerei zu verlassen, um den Polizeieinsatz nicht zu behindern.

Fernsehbilder zeigten einen Großeinsatz der Polizei mit Dutzenden Beamten, darunter auch schwer bewaffnete Spezialkräfte in Schutzkleidung. Den Berichten zufolge verbarrikadierte sich der Schütze in einem Haus im Stadtteil Nicetown-Tioga. Eine Anwohnerin sagte dem Sender 6ABC, sie habe mindestens 100 Schüsse gehört.

Update: I’m on the scene now. 6th Officer has been injured. News crews are working together and moving our choppers from the scene as to not give the shooter(s) an opportunity to know where tactical units are positioned. Frequent gunshots continue. @CBSPhilly pic.twitter.com/eU969d0WfE